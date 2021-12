'Por tudo? Por tudíssimo!' em novo clipe de Anitta

Depois de serem imitadas por Anitta em um vídeo publicado no Stories da cantora, as travestis de São Paulo Alice Franco e Kim Violet, as "bixas travadas" (do bordão "Por tudo? Por tudíssimo!"), ficaram tão famosas que viraram influenciadoras digital e estão viajando o Brasil todo, em presenças VIP e divulgação de marcas. E em breve, elas vão gravar um clipe novo da Poderosa em outra parceria com a drag Pabllo Vittar.

Por tudo? Por tudíssimo! O encontro das manas travadas em Vinhedo. 😂👯 pic.twitter.com/IfUybGsT0H — Central Anitta (@CentralAnittaBR) 27 de agosto de 2017

adblock ativo