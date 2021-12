Poderosa! Boca Rosa recebe vídeo de Demi Lovato

A musa Demi Lovato mandou um vídeo, via WhatsApp, para a Bianca Andrade, do blog Boca Rosa. A cantora usou até o bordão mais famoso da estrela, o Goxxxxxxtosa.

No vídeo, Demi convida os fãs de Boca Rosa a ouvirem a sua nova música Sexy Dirty Love, do álbum Tell me You Love Me, que será lançada nesta sexta-feira (22).

O conteúdo será postado nas próximas horas no Instagram da Boca Rosa.

adblock ativo