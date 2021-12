Pabllo Vittar, a nova sensação da internet, já se prepara para gravar o clipe da música "Corpo Sensual". A canção faz parte do seu primeiro álbum.

O vídeo deverá ser lançado oficialmente no início de setembro no TVZ, programa do canal fechado Multishow. Pabllo ganhou destaque no cenário da música depois do sucesso "Sua Cara", que fez em parceria com Anitta e Major Lazer.

Vinicius Novaes Pabllo Vittar vai gravar clipe da música 'Corpo Sensual'

