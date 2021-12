Neymar é case nas redes sociais

O Sprinklr Business Index, ferramenta aberta e gratuita que mede e verifica a amplitude de interações públicas entre marcas e consumidores nas mídias sociais, apresenta um estudo sobre os bons índices de performance de Neymar nas redes sociais. Além de ser o brasileiro commais seguidores no Instagram, com 81 milhões, o jogador rende muitas interações para o seu time e patrocinadores. A divulgação da transação do atacante do Barcelona para o PSG foi um desses casos. Dados do Facebook revelam que, em apenas sete dias, o jogador e o clube receberam 13,8 milhões de interações distribuídas em 38 publicações na rede social. No Instagram, o número sobe para 55,6 milhões em 54 postagens feitas em ambos os perfis. Em sua pontuação de audiência, o Sprinklr Business Index demonstra que o perfil do atleta possui uma média de 4,2 milhões de interações por dia, dado que coloca o jogador entre uma das personalidades mais relevantes nas redes sociais.

