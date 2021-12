Mari Nolasco irá participar do Festival Planeta Brasil

Mari Nolasco está de viagem marcada para esta terça (09). Mas os fãs da musa não terão tempo para sentir saudades, porque no próximo dia 27 ela irá participar do Festival Planeta Brasil.

O evento está em sua sétima edição e irá acontecer, no Mineirão, em Belo Horizonte. Além da Mari que vai dividir o palco com Gabriel Elias, grandes nomes estão confirmados no evento como: Rappa, Anavitória, Gabriel Pensador, entre outros.

