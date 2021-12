Mari Nolasco ganha destaque na página da banda Maroon 5

Prestes a lançar seu primeiro álbum solo com a maioria das composições autorais, Mari Nolasco recebeu um presentão nesta terça (30). A banda Maroon 5 postou um vídeo da estrela, em sua página no Facebook, onde ela canta um dos grandes sucessos do grupo, a música What Lovers Do.

A gravação foi uma parceria com a bandaBoyce Avenue. O vídeo foi postado há dois dias e já conta com mais de 690 mil visualizações.

