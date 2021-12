Marco Túlio leva sua nova turnê para Bahia

Os palcos da Arena Fonte Nova recebe em única apresentação o jovem youtuber Marco Túlio, do canal Authentic Games, com seu show "Authentic Games: o show", no dia 2 de setembro, às 18h.

O mineiro falou com exclusividade para a coluna Quem Viu View, no Portal A Tarde, sobre a expectativa para a apresentação: "O show na Arena Fonte Nova será diferente pela dimensão e estrutura do local. Esperamos agradar a todos com o nosso show que é extremamente dinâmico. Vai ter muita música, jogos e participação de amigos da família Craft. A plateia participa efetivamente. Não é um stand up, nem apresentação de uma única pessoa no palco. É um show mesmo, um espetáculo. E tem o momento dos games, onde eles jogam junto comigo da plateia".

Ingressos à venda no site ou na bilheteria do Arena Fonte Nova.

