Marca de Lala Rudge vai vestir bonecas Barbie

A La Rouge, marca da blogueira Lala Rudge, vai vestir as bonecas Barbie. A marca vai vestir as bonecas com uma linha fitness.

Criada por Lala Rudge em meados de 2012, a La Rouge Belle é reflexo de sua paixão por moda e inovação, sendo criteriosamente embasada em pesquisas de mercado de consumo.

adblock ativo