Manu Gavassi participará de programa do canal E!

Manu Gavassi será uma das participantes do programa São Paulo Nas Alturas, do canal E!. A atração estreia no dia 29 de setembro e mostrará 13 bandas brasileiras que irão tocar no topo de prédios históricos da cidade e celebrar o clima da mais urbana das capitais do país.

Badauí, do CPM22, Di Ferrero, do NXZero, também estão na lista de convidados.

