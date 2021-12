Maisa Silva vai roteirizar seu próprio filme

Maisa Silva está querendo ampliar os seus dons artísticos. Além de atual, a estrela da internet já trabalha com mais um filme em sua carreira. Mas esse, no entanto, será escrito pela própria Maisa. E ainda tem mais: esse filme será baseado em um livro que Maisa estaria escrevendo.

Entretanto, de acordo com fontes da coluna, um dos nomes mais cotados para estar no longa-metragem é João Guilherme, ex-namorado de Larissa Manoela, por quem a estrela da internet não morre de amores, também segundo fontes do Quem Viu View.

O novo filme de Maisa, porém, não tem data para estrear. Enquanto isso, ela trabalha em outro filme, o Tudo Por Um Pop Star, que será baseado em um livro de Thalita Rebouças.

