Larissa Manoela e Felipe Castanhari serão embaixadores do Teleton deste ano. A organização do evento, que já havia anunciado o nome de Maisa Silva, vai contar com mais essas estrelas da internet. Completa o time o ex-goleiro da Chapecoense Jackson Follmann, sobrevivente do acidente com o time catarinense.

O Teleton acontece nesta sexta e sábado e será transmitido pelo SBT.

