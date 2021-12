Larissa Manoela é destaque no Fest Verão Sergipe 2018

Larissa Manoela é um dos grandes destaques do Fest Verão Sergipe 2018.

A musa teen irá se apresentar no dia 21 de janeiro,mesmo dia do show de Anitta, com o Bloco das Poderosinhas

O evento vai acontecer de 19 a 21 de janeiro, na Arena de Eventos em frente a um shopping do Bairro Coroa do Meio, em Aracaju (SE).

Leia mais notícias em: www.quemviuview.com

adblock ativo