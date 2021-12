Koba lançará disco solo em 2018

O ex- guitarrista e agora influenciador digital Koba se prepara para voltar ao cenário musical, ele estava sumido dos palcos dede o fim da banda Restart.

O influenciador lançará seu primeiro disco solo em 2018 e as fã já aguardam ansiosas a novidade. Enquanto isso, elas podem se consolar com os vídeos no YouTube em que ele aparece sempre cercado dos amigos Nah Cardoso e Erick Mafra.

Leia mais notícias em: www.quemviuview.com

adblock ativo