Kéfera vai gravar mais um filme

Depois de É Fada, O Amor de Catarina e Gosto se Discute, que chega aos cinemas do Brasil a partir do dia 9 de novembro, Kéfera Buchmann já se prepara para entrar novamente no set de filmagem.

A dona do canal 5incoMinutos vai gravar o seu quarto filme, que deverá estrear nas telonas apenas no próximo ano.

É aguardar para ver!

