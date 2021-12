Kéfera será uma adolescente em novo filme

Kéfera já está se preparando para viver mais um personagem nos cinemas. Depois de “É Fada!”, “O Amor de Catarina” e o recente “Gosto se Discute”, a dona do 5incoMinutos está prestes a viver uma popstar com 17 anos em “De Novo Não”.

No longa, que terá direção de Pedro Amorim (mesmo diretor de filmes como “Mato Sem Cachorro”), a personagem de Kéfera vai voltar no tempo e, quando acordar, vai se deparar com um mundo completamente diferente e com milhares de fãs na sua cola.

A produção é da Damasco Filmes.

