Kéfera pode ser processada

A equipe de produção de um filme com influenciadores digitais está #xatiada com Kéfera. Isso porque, de acordo com fontes do Quem Viu View, ela foi contratada para estrelar o longa, mas compareceu apenas duas vezes no set de gravação.

E estes dois dias foram suficientes para ela dar chiliques, ter ataques de estrelismo e abandonar as filmagens, tendo que ser substituída às pressas por outra estrela da internet.

Agora a produção estuda como processar a dona do canal 5incoMinutos. Por conta do mal-estar nos bastidores, ela é persona non grata na Sétima Arte.

