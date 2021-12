John Drops bebe durante entrevista

Depois de entrevistar Cleo Pires, Henri Castelli, Felipe Titto, Bruno Gagliasso, Claudia Leitte e tantos outros nomes importantes... Caio Fischer entrevistou o baiano John Drops para o canal "Bora! com Caio Fischer". Drops não foi sozinho. Junto com o youtuber Leo Picon eles participaram do quadro "Palavra Proibida" no qual se o entrevistado errar a pergunta tem que tomar uma dose de gim. A entrevista vai ao ar na próxima semana.

adblock ativo