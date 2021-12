João Guilherme e Felipe Neto gravam filme no Rio de Janeiro

As gravações de "Tudo Por um Pop Star" estão a todo vapor. O filme, que será protagonizado por Maisa Silva, vai contar ainda com a participação de dois dos principais youtubers do Brasil: Felipe Neto e João Guilherme. Os dois estão no Rio de Janeiro, onde está sendo gravado o longa-metragem.

O filme é baseado em um livro de Thalita Rebouças e vai contar a história de três amigas que moram no interior do Rio e surtam ao descobrir que sua banda favorita fará um show na capital.

