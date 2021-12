Influenciadores reinam em camarote do Rock in Rio

Os influenciadores digital estão com tudo nesta edição do Rock in Rio. Além do palco destinado a eles do evento, o camarote da Doritos, que, antes, só tinha entre os seus convidados artistas e atletas, agora, conta com metade deles, formada por pessoas que ficaram famosas na internet, como John Drops, Fábio Velozo (Chapolin Sincero) e Eduardo Camargo e Filipe Oliveira (Divas da Depressão). A participação deles foi tão positiva para o camarote, que já foram chamados para a segunda semana do festival.

