Influenciadores como Whindersson, Luba e Christian estarão no Rock in Rio

Whindersson Nunes, Christian Figueiredo, Poladoful, Felipe Castanhari, Luba e Mauricio Meirelles são alguns dos headliners do Digital Stage, palco dedicado a influenciadores digital do Rock in Rio.

O espaço ainda contará com apresentações de Gusta Stockler, Luiza Sonza, Gabi Luthai, Pipocando, Pyong Lee, Malena, Parafernalha, Fit Dance, Kondzilla, Sofia Oliveira, Thayná Bitencourt, Damiani, Mussoumano, Ana Gabriela, Rodrigo Teaser e o baixista virtuose italiano Davie Bowser, do canal Davie540.

A interatividade com o público ser´pa feita por meio de esquetes de humor, quadros de dança, batalhas de paródias, mágica, atrações musicais e muitos jogos. No comando do palco estarão Bruna Louise e Marco Gonçalves, do Multishow.

