Influenciadora digital baiana colabora com novo produto de marca de cosméticos

A soteropolitana Paloma Barbiezinha é uma das influenciadoras digitais convidadas pela Avon para contribuir com o conteúdo da nova plataforma da marca. A princípio, são os influenciadores digitais que abordam dicas de maquiagem e moda dentro do site, lançado no último dia 5.

O Instagram de Paloma conta hoje com mais de 18 mil seguidores e ela falou com exclusividade para a coluna Quem Viu View, no Portal A TARDE, sobre sua participação: “Para mim, como mulher negra e periférica, é muito gratificante participar desse projeto, mostrar que o meu trabalho está sendo reconhecido e que estou conseguindo conquistar meu espaço por meio dele".

Ela ainda afirmou que espera trazer um pouco mais de visibilidade para as áreas periféricas de Salvador, que é de onde vem. E quem sabe assim se tornar representatividade para essas pessoas consideradas minorias. Fazer com que as grandes marcas e empresários consigam enxergar que nessas áreas também existem muitos talentos que são desperdiçados por falta de oportunidades, como a que ela teve.

Paloma contou acreditar que essa experiência será importante para aumentar seu conhecimento. "E quero também poder compartilhar com as pessoas um pouco do que sei", disse.

