Gabriela Pugliesi e Erasmo Vianna irão construir casas na Bahia

Gabriela Pugliesi e o marido Erasmo Viana irão construir casas em um condomínio de luxo em Barra Grande, na Bahia. O empreendimento terá 12 residências em uma área de pouco mais de 1.800 m².

O início das obras está previsto para o início do ano com término para dezembro de 2018. Os influenciadores também vão morar no local que terá quase 100 % de sua construção sustentável.

