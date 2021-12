Filme de Kéfera terá pré-estreia em Salvador

Gosto Se Discute, novo filme de Kéfera, chega aos cinemas apenas no próximo dia 9, mas vão acontecer algumas pré-estreias exclusivas. E uma delas acontece em Salvador. A sessão acontece no dia 6, às 19h, no Cinemark do Salvador Shopping.

Augusto é o famoso chef de um restaurante que já viveu dias de glória e agora precisa lidar com a decadência, enfrentando até a concorrência de um “food truck” recém-instalado do outro lado da rua. Para piorar, um banco, sócio do restaurante, envia uma auditora, Cristina, que quer promover uma verdadeira revolução no local.

Desafiado, o chef tem que provar que ainda está em forma, mas acaba perdendo o paladar justamente na hora que precisa criar o novo cardápio.

adblock ativo