Para comemorar um ano do seu canal no Youtube "Pedroca Desabafa", Pedroca Monteiro gravou a selfie-websérie "Sangalo". Os dez episódios, que contam a história de um ator, que mudou seu nome artístico para alcançar o sucesso, foram todos filmados com a câmera frontal de um celular.

Adalberto Neto | quemviuview.com Feliz aniversário

adblock ativo