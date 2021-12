Felipe Titto está no elenco do filme da Kéfera

Como a coluna havia adiantado, as gravações do novo filme da Kéfera, "De Novo Não", estão a todo vapor. Além de Giovanna Lancellotti, mais um nome de peso foi confirmado no elenco, o de Felipe Titto.

O ator e influencer está confirmado no longa e, inclusive, já começou a gravar com a protagonista. E dá para perceber que o clima nos bastidores é o melhor, já que nas redes sociais dos atores, eles não param de compartilhar os momentos da diária de gravação que acontece nesta terça, 5.

Kéfera com o elenco do novo filme (Foto: Divulgação)

