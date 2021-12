Sucesso na rede, com quase quatro milhões de seguidores no Instagram, Felipe Titto contou para Paulo Dalagnoli que fotos sem camisa ou quando está na academia costumam fazer sucesso com a mulherada. O bate papo aconteceu nesta terça-feira (17) durante o lançamento do novo empreendimento do galã, o site de classificados Épapum, realizado em um buffet em São Paulo. Vem ver!

Vinícius Novaes | quemviuview.com Felipe Titto conta o que bomba em suas redes

