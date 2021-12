Felipe Neto fará campanha do COI

Felipe Neto, considerado um dos mais importantes youtubers do Brasil, vai protagonizar uma campanha do COI (Comitê Olímpico Internacional). O influenciador aceitou o desafio de Ygor Coelho, melhor jogador de badminton da América Latina e fã de Felipe, para uma partida no Morro da Chacrinha, comunidade onde o atleta mora.

adblock ativo