Felipe Castanhari vira apresentador

Felipe Castanhari (@fecastanhari) é mais um youtuber de destaque no número de seguidores e inscritos no canal , que passa a ganhar espaço na TV. O garoto que comanda o Nostalgia, agora será o responsável por apresentar a série Guia Politicamente Incorreto, que estreia em outubro no History.

Ele aproveitou para falar com exclusividade para a nossa coluna como será essa transição da internet para a TV e as expectativas sobre o novo programa: "Acredito que se comunicar na televisão é completamente diferente do que se comunicar na internet, mas nesse caso o formato de vídeos que faço com a temática história foram feitos para serem assistidos na televisão. Afinal, os vídeos tem mais de uma hora de duração, por esse motivo acredito que essa transição não vai ser tão impactante, mesmo porque a equipe do History se preocupou em criar uma versão do cenário do Nostalgia no estúdio deles. Assim o público terá mais afinidade com o contexto que vou aparecer. Eu espero que as pessoas curtam o formato e também os temas abordados".

adblock ativo