Ex-MasterChef Jr., Ivana e Sofia terão carreira solo no YouTube

Ivana Coelho e Sofia Bresser, do canal de gastronomia Cenoritas, vão desfazer a parceria. O motivo foi a dificuldade de conciliar as agendas das duas youtubers. Com a mudança, Sofia segue sozinha no comando do Cenoritas, enquanto Ivana terá o seu próprio canal, que será anunciado em breve.

As duas amigas, que se conheceram no MasterChef Jr, na Band, têm mais 220 mil inscritos no canal e 10 milhões de visualizações. Até o final do mês as duas continuam apresentando os vídeos juntas, com um episódio especial de despedida no dia 30 deste mês, mostrando os melhores momentos do canal. ​

