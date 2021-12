Evelyn Regly fará festa para comemorar 3 milhões de inscritos

Evelyn Regly está organizando uma festa para comemorar os 3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. O evento está marcado para acontecer no próximo dia 1º de novembro, no Rio de Janeiro. A youtuber vem ganhando destaque na internet. Além dos 3 milhões de inscritos, ela tem 2,7 milhões de seguidores no Instagram.

Recentemente, Evelyn fez uma participação na novela "Pega Pega", da Rede Globo.

