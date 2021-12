A youtuber Evelyn Regly estreia nos palcos com o espetáculo “Babados da Vida”, homônimo ao seu canal do YouTube. A peça será apresentada nos dias 26 e 27 deste mês, no Teatro Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro.

A peça traz de uma forma inovadora a linguagem digital para o universo do teatro, onde Evelyn Regly apresenta alguns de seus já conhecidos quadros de seu canal e fala de maneira irreverente de suas experiências, comportamento, relacionamento e do empoderamento feminino.

Ela soma mais de 15 milhões de visualizações mensais em seus vídeos, tem 6 milhões de seguidores nas redes sociais e uma média de 65 mil curtidas por post em suas redes.

