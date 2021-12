Estreia na literatura

Fernanda Concon está preparando o seu primeiro livro, que será lançado pela Editora Gutenberg. A digital star afirmou que a obra será sobre a vida escolar. A intenção de Fernanda é dar dicas de como “sobreviver” ao Ensino Médio. Ela quer compartilhar com as pessoas que ainda vão viver os três últimos anos de escola coisas como a pressão do vestibular, a difícil escolha de uma carreira, entre outros assuntos. O livro será lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em setembro deste ano.

adblock ativo