Depois do grande sucesso com o livro O Garoto do Sonho, Erick Mafra já se prepara para uma nova história. Durante o último encontro com fãs que aconteceu em São Paulo, ele adiantou que será algo bem diferente do livro atual. Para isso, o influenciador terá que mudar o visual, já que este tem tudo a ver com o personagem Eryn criado por ele.

Da Redação Erick Mafra se prepara para novo livro

