Erick Mafra fará cruzeiro com outros influenciadores

Erick Mafra embarcará no próximo domingo (04) em um navio com outros influenciadores.

O cruzeiro fará parte de uma ação com uma marca de acessórios e contará com muitas atividades para os tripulantes e claro, que a galera da internet vai compartilhar cada momento com os seguidores.

O navio sairá de Santos e passará por Ilhabela e Balneário Camboriú e terá seu destino final no dia 09 de fevereiro.

Fique ligado nas redes sociais do Erick para ficar por dentro de tudo.

adblock ativo