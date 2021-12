Do Vine para a novela

Victor Meyniel, que ficou conhecido pelos vídeos de seis segundos do extinto aplicativo Vine (aquele dos vídeos de seis segundos) é outra nome da internet, que pode estrelar em "O sétimo guardião", próxima novela de Aguinaldo Silva. O autor indicou o nome do rapaz para Silvio de Abreu, para um teste. Se for bem, ele viverá um dos filhos de Nicolau, personagem de Marcelo Serrado.

Aliás e a propósito

Victor assinou, na semana passada, contrato com o escritório carioca Montenegro & Raman. Com isso, a agenda profissional do rapaz deixa de ser da responsabilidade de sua mãe, Regina Meyniel.

