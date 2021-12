De Novo Não já tem estreia definida

Kéfera está ansiosa para a estreia de seu novo filme De Novo Não.

As gravações do longa foram finalizadas em dezembro, mas os fãs não terão que aguardar muito para curtir o filme no cinema.

A data ainda está sendo definida, mas já sabemos que será em julho de 2018.

