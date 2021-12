Daniela Albuquerque “se vinga” de Diva Depressão em programa

No mês passado, Filipe (@fih.divadepressao) e Edu (@edu.divadepressao), do Diva Depressão, trollaram a apresentadora Daniela Albuquerque. Ele fizeram um vlog no qual mostraram as principais gafes da funcionária da Rede TV!. Mas nesta terça-feira (5) foi a vez de Dani “se vingar” dos youtubers.

Ela recebeu a Diva Depressão nos estúdios da Rede TV! para a gravação de seu programa Sensacional. A apresentadora “se vingou” dos meninos colocando-os para dançar o hit Macarena no palco ao seu lado.

Além do Diva Depressão, o programa ainda recebeu o youtuber Caio Fischer. Eles falaram sobre os famosos que fazem sucesso na internet. O programa vai ao ar na próxima quinta-feira (14), na Rede TV! às 22h30.

