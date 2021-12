Daniel Saboya, o maior youtuber que ensina coreografias do mundo, com 7 milhões de seguidores e 2 bilhões de visualizações em seus vídeos, está para fechar uma parceria com a Vevo.

Tudo indica que o dançarino carioca, que vai para São Paulo para uma reunião ainda este mês, apresentará um programa na plataforma, comentando clipes.

Adalberto Neto Daniel Saboya deve ganhar programa na Vevo

