O youtuber Daniel Saboya, que dá aula de dança na academia RioSport, no Rio de Janeiro, vai abrir o seu epaço próprio na mesma cidade. O Daniel Saboya Dance Studio será inaugurado na próxima segunda, dia 4, com um coquetel para convidados. No local, serão oferecidas aulas de hip hop, swag, stiletto, zumba, dança de salão, dança do ventre, zouk, forró, jazz, balé e sapateado, entre outros estilos.

Adalberto Neto Daniel Saboya de casa nova

