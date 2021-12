Com Ivete Sangalo

Bianca Andrade, dona do blog Boca Rosa, e Thaynara OG gravaram uma campanha publicitária para uma empresa de telefonia móvel com ninguém menos que Ivete Sangalo. A blogueira e a musa do Snap passaram dois dias com a cantora baiana em um estúdio em São Paulo gravando os comerciais. Ivete também gravou com outra estrela da internet, o youtuber Cellbit.

adblock ativo