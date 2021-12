Cocielo e Tata Estaniecki querem casar fora do Brasil

Julio Cocielo e Tata Estaniecki já estão pensando no casamento, que deve acontecer no próximo ano. O casal de influenciadores estão querendo casar fora do Brasil. Mas não é só isso: a ideia é que a cerimônia aconteça numa praia. Que romântico, né?!

Os pombinhos ainda vão definir o nome dos padrinhos. No entanto, um deles já está confirmado: Felipe Castanhari, amigo de Cocielo e dono do Canal Nostalgia.

Julio Cocielo e Tata Estaniecki já estão juntos há mais de seis meses.

