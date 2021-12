Carlos Santana e Nicks Vieira gravam clipes juntos

Carlos Santana e Nicks Vieira estão gravando um clipe juntos. E o cenário escolhido pelos dois foi o Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. E quer saber mais? O clipe tem cenas românticas, de casalzinho apaixonado.

Nicks Vieira, que mora em Jundiaí, no interior de São Paulo, tem mais meio milhão de inscritos em seu canal no YouTube e outros milhares de seguidores no Instagram. Ela ficou conhecida por causa da música Poxa Crush.

