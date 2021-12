Camila Coutinho quer virar empreendedora

Camila Coutinho pretende virar empreendedora. A blogueira, considerada uma das principais do mundo, quer abrir uma agência para criar propagandas e identidade visual para as empresas. E olha que de identidade a musa entende. No entanto, ela não disse quando que pretende tirar essa ideia do papel.

Camila acaba de se mudar do Recife (PE) para São Paulo. O motivo da mudança foi óbvio: ficar mais perto dos trabalhos, já que a blogueira costumava viver em aeroportos.

