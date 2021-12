Cacau Lemos diz que fãs não a reconhecem na rua porque é baixinha

Cacau Lemos contou que os fãs não a reconhecem na rua por causa de sua altura.

A youtuber, que mede 1,58m, falou que quando está num evento muitas vezes os seguidores ficam surpresos em saber que ela é baixinha e conta ainda que alguns só a reconhecem pela voz.

“ Outro dia estava num encontro com vários influenciadores e alguns fãs vieram em minha direção, me animei achando que haviam me reconhecido, no entanto todos passaram direto”, lembra.

adblock ativo