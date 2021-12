Bruna Vieira está de volta ao Brasil, mas engana-se quem pensa que ela veio para ficar. A influencer quer mesmo é matar a saudade da família e dos amigos.

A youtuber mora na Califórnia e não podia voltar para São Paulo, já que sua permissão ainda não tinha saído. No entanto, agora ela já está liberada para trabalhar e viajar nos Estados Unidos.

Para celebrar ela irá gravar um vídeo com a galera mais bombada da internet e, para isso, contará com a ajuda dos fãs para sugerir nomes que eles gostariam de assistir no canal.

