Brasil Game Show divulga data da edição de 2018

Depois do sucesso deste ano, a organização da Brasil Game Show já divulgou o local e a data da próxima edição. Em 2018, a maior feira de games da América Latina acontecerá novamente no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 10 e 14 de outubro. Muitos youtubers estiveram presentes nesta última edição da BGS e alguns já confirmaram sua presença para o próximo ano.

Em 2017, o evento contou com a participação dos principais nomes do segmento, como Zangado, Aruan Felix, Muca Muriçoca, Totoro, Patife, Lipão, entre outros.

O evento reúne as principais empresas do setor, que apresentam as novidades do mercado de PC, console, mobile, realidade virtual (VR), card games e jogos de tabuleiro.

adblock ativo