Bianca Andrade grava participação em clipe

Bianca Andrade, do canal Boca Rosa, grava nesta quarta-feira, 16, uma participação no clipe da cantora Gabi Martins, que está sendo rodado no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Além dela, quem também vai aparecer por lá é Nego do Borel. O clipe tem previsão de estreia para setembro.

Vai começar a rodar meu clipe e tudo está impecável ! Muito obrigada @fiquedivacomniely e @dakotacalcados por fazerem esse sonho acontecer! Obrigada diretor @pedrosallesleite 🙏 Uma publicação compartilhada por Gabi Martins (@gabimartins) em Ago 15, 2017 às 5:55 PDT

