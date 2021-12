Bianca Andrade fará nova cirurgia plástica

Bianca Andrade fará sua terceira cirurgia plástica. A musa já colocou silicone nos seios e fez gengivectomia, cirurgia que retira os excessos de gengiva. Desta vez, Bia passará por uma rinoplastia, cirurgia plástica no nariz, que deve acontecer em janeiro.

Aliás, a influenciadora está com tudo. Recentemente saiu a lista dos brasileiros com mais visualizações no Stories do Instagram e a musa ocupou o quarto lugar, atrás apenas de Neymar, Anitta e Hugo Gloss.

