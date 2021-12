Anitta convida Orquestra para tocar com ela no Réveillon de Copacabana

Anitta convidou a Orquestra Maré do Amanhã para participar de seu show no Réveillon na praia de Copacabana. Eles tocarão juntos alguns sucessos da estrela, além do hit do momento, Vai Malandra.

A orquestra é um projeto social que abrange 2000 crianças, moradoras de comunidades em risco social, que tem o objetivo de preparar jovens para o universo da música clássica.

