Anitta compõe música para namorado e canção será gravada por Belo

Com a blogueira e ex-namorada Marina Pumar, Thiago Magalhães, o finalmente descoberto affair da cantora Anitta, devia ganhar roupas grátis (apesar de não precisar!). Com a 'Poderosa' do funk, no entanto, o empresário vai ter música. Sim, a cantora compôs uma música para o rapaz, que já está em fase de produção.

No último domingo, 30, a cantora admitiu ao jornal "Extra" o romance com o rapaz: “Não costumo divulgar isso. Sei que o público ama saber da minha vida e não tem como esconder. Como estou com pessoa anônima preferi ficar assim, pois a famosa sou eu. Sim, estou muito feliz e obrigada”.

Aliás e a propósito

A canção romântica não será gravada pela própria Anitta, mas pelo cantor Belo, que é o cantor favorito de Thiago. Que bela homenagem, hein?!

